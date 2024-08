I due volti del Sassuolo al debutto Thorstvedt c’è Laurientè meno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) di Stefano FoglianiSi sapeva già, ma la conferma è arrivata a Catanzaro. Fabio Grosso l’ha messa giù facendo in compimenti ai suoi per la prestazione, aggiungendo come "la B non perdona" e ricordando che "giocare con il mercato aperto non è facile". L’ultima precisazione, legittima, è superflua: si sapeva bene che le trattative in corso, su unche di big oggetto di ‘chiacchiera’ ne ha parecchi, avrebbe condizionato i neroverdi. Che stanno sfoltendo gli scontenti – ieri addio a Tressoldi, che va al San Paolo in prestito – e sembrano aver deciso anche il destino di Turati – nemin distinta, al ‘Ceravolo’ – ma hanno inevitabilmente a che fare anche con i ‘big’ che in campo ci vanno e restano, nel bene e nel male, incognite su cui è inevitabile ragionare.