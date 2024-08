FOTO – Terza maglia Inter 2024-2025 l’anticipazione | richiamo iconico!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) L’ha presentato la prima e la seconda, ma manca ancora la. Si attende l’ufficialità, ma intanto c’è una prima immagine di Footy Headlines su come sarà il modello della divisa. E ricorda una divisa molto ricercata del passato. LA SERIE – L’ha presentato la primaa fine luglio e la seconda a pochi giorni dall’amichevole col Chelsea, dove ha debuttato ripetendosi poi col Genoa, ma c’è ancora da svelare la. Per la quale c’è un’indicazione: sarà gialla, o meglio ocra, come colore primario. La Lega Serie A per il momento non l’ha ufficializzata, ma sarà svelata a breve. Ora da Footy Headlines arrivano anche delle prime indicazioni su come sarà, anche come: le prime immagini RITORNO AL PASSATO – Per ladell’lo sponsor tecnico Nike si rifà alla divisa della stagione 96-97, marchiata Umbro.