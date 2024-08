Fine dell' estate? Giuliacci non ha dubbi | quando la fiammata di caldo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) Il crollo drasticoe temperature non scriverà la parolasulla stagione estiva. Parola del colonnello Mario, che con un intervento pubblicato su meteo.it ha diffuso le ultime previsioni. Nelle ultime ore, in effetti, il grandeha fatto un passo indietro e ha lasciato largo spazio ad acquazzoni e temporali in gran partea penisola italiana. Non bisogna però illudersi. Presto, infatti, ruberà la scena all0instabilità una nuova "". "Questo non significa che la rinfrescata sia già giunta al termine, tutt'altro: per qualche giorno le temperature oscilleranno infatti attorno a valori normali per la seconda metà di agosto, peraltro con tassi di umidità contenuti e quindi con poca afa", ha chiarito con nettezza di parole l'esperto.