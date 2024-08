Europa più green | il solare sorpassa il carbone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Ilsupera per la prima volta ilfossile nella produzione di elettricità in. Una svolta storica raggiunta dall’Ue nel 2022, quando oltre ai piani rivoluzionari delDeal varati a inizio 2020, si è aggiunta anche l’invasione russa in Ucraina, con il ripensamento radicale sull’indipendenza strategica ed energetica europea. Ad agosto, va ricordato, erano scattate le sanzioni sull’importazione dirusso nell’Unione. La certificazione del sorpasso è arrivata da Eurostat: ilha fornito nel 2022 una quota pari a 210.249 Gwh nella produzione totale di elettricità europea, mentre ilfossile ha prodotto 205.693 GWh. Nell’Ue solo Polonia e Repubblica Ceca producono ancorafossile, con la prima a usarlo come fonte principale per la produzione di elettricità.