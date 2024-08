Dovrebbe smettere di prendere tutto di petto ma oggi ha davvero tutto quello che voleva? | gli ex amici di Harry preoccupati per la sua solitudine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024)e Meghan sono rientrati dal loro (quasi) royal tour in Colombia. Lei ha cambiato 10 abiti in tre giorni e ha fatto sfo di qualche nozione di spagnolo. Lui ha dovuto chiederle aiuto per tradurre i suoi saluti e si è fattoil braccio (troppo spesso) per farsi indicare la strada. L’immagine del cosiddetto “principe della California” è stata messa sotto scrutinio dai giornali inglesi che ora lo definiscono sempre più solo ed isolato. A ridosso del suo quarantesimo compleanno, che si festeggerà il prossimo 15 di settembre, non solo i tabloid ma testate autorevoli come il Times sono riusciti a strappare qualche commento, sempre anonimo, da chi lo conosceva bene, ma che da quando se n’è andato in America ha smesso di frequentarlo.