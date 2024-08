Da Stranger Things a Emily in Paris | ha ancora senso dividere in due parti le serie Netflix?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 20 agosto 2024)insta facendo parlare di sé per un motivo in più del solito, ovvero la divisione in dueche secondo qualcuno starebbe facendo male allae alla sua trama: sarà vero? Occhio agli spoiler!ha inventato il binge watching. O meglio, il primo servizio streaming della storia e il nuovo tipo di fruizione dei contenuti - gli episodi di una/stagione disponibili tutti insieme il giorno d'uscita e non più centellinati con una puntata a settimana - sono nati di pari passo, per una questione di necessità di programmazione e linea editoriale che andasse a rivoluzionare ciò a cui gli spettatori erano stati abituati in precedenza. Con l'aumentare dei contenuti e delle piattaforme, però, ben presto ci si è resi conto che la "vita di unatv", ovvero il tempo materiale in