Choc in Italia bambina di quattro anni cade dal terzo piano e muore

(Di martedì 20 agosto 2024) Social.in. Una tragedia ha colpito una famiglia quando unadi soli 4è caduta dal balcone deldella sua abitazione, perdendo la vita. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, per la piccola non c’è stato nulla da fare. La caduta, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ha sconvolto l’intera comunità. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per avviare le indagini e capire le dinamiche dell’incidente.Secondo le prime informazioni, lasi trovava sul balcone di casa quando, per cause ancora da accertare, è precipitata nel vuoto. La notizia ha lasciato sotto shock l’intera città, e molte persone si sono strette attorno alla famiglia colpita da questa immensa tragedia.