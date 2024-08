Chiesa al Barcellona ma è possibile? Il caso Dani Olmo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Uno dei nomi che sta infiammando gli ultimi giorni di calciomercato è sicuramente quello di Federico, sogno di mercato dell’Inter e dei suoi tifosi. Sebbene le ultime notizie lo diano in direzione. Ma è veramente? Basti pensare alSOGNO DI MERCATO – Federico, complice la sua situazione alla Juventus, tiene banco in questi ultimi giorni di calciomercato. Per chi avesse vissuto su Marte fino a oggi, l’esterno ha deciso da tempo di non rinnovare il suo contratto con i bianconeri, in scadenza nel 2025. E, al momento, non ha ancora accettato altre destinazioni. Molti pensano che dietro ci sia l’Inter, con il presidente Beppe Marotta forte di un accordo con il giocatore per passare in nerazzurro a parametro zero proprio dalla prossima stagione.