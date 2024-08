Che fine ha fatto Michele Morrone

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 20 agosto 2024) Cantante, pittore, ma soprattutto attore,è un artista amatissimo. La notorietà internazionale per lui è arrivata grazie al ruolo cult di Massimo Torricelli nel film “365 giorni”., la carriera Classe 1990,è nato a Bitonto, in provincia di Bari. La sua infanzia è stata segnata dalla morte del padre, venuto a mancare nel 2003 quando l’attore aveva solamente 12 anni. La passione per il teatro è arrivata quando era alle medie, grazie al teatro. “Ho scoperto la mia passione per la recitazione durante le recite a scuola – ha raccontato -. Mi piaceva vivere in un mondo che non fosse il mio. Io ero felice di essere me stesso, ero il mio migliore amico, però mi piaceva interpretare qualcuno.