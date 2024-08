Buonocore in concerto Le canzoni più famose rivisitate in chiave jazz

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) La grande passione per la buona musica, soprattutto di un cantautore dal grande passato pop e da un presente colorato di note, permettono di assistere per la prima volta in Romagna aldi Ninoin‘Live’. Il palcoscenico è quello dell’arena della Rocca di Ravaldino a Forlì e l’appuntamento è fissato per venerdì 30 agosto alle ore 21. "Devo ringraziare il Comune di Forlì, assessorato alla cultura – esordisce Mauro Bonaventura, imprenditore e rappresentante di commercio a cui si deve la venuta in terra di Romagna del cantautore campano – che ci ha sostenuto inserendo ilnel calendario ‘Arena Rocca 2024’". Ad accompagnare, che sul palco imbraccerà anche la sua chitarra, un trio di affermati musicisti: Pino Tafuto al pianoforte, Antonio de Luise al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria.