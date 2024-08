’Buona la prima’ i vincitori del concorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Matilde Dominici ha trionfato nella prima edizione del ‘Buona la prima!’,canoro organizzato dallo spezzino Paolo Meneghini, col patrocinio del Comune della Spezia. Per lei, oltre ai complimenti di promotori, giuria e amici presenti alla serata finale di scena al Pin, il premio in palio, ovvero la registrazione di un ep di 6 brani all’Hole Studio Recording. La giovane, che ha cantato in maniera stupenda ‘Mi sei scoppiata dentro il cuore’ di Mina davanti a centinaia di persone, è stata seguita nella classifica dalla grintosa Lucia Lunardelli, terza la soave Viviana Lucci. Dopo la vincitrice, che ha staccato la seconda di 17 punti (319 a 302), i sei successivi erano racchiusi in soli 15 punti di differenza, un niente, a dimostrazione della qualità di questi straordinari artisti spezzini. La maggior parte erano ragazze e per la giuria è stato davvero difficile decidere.