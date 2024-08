Bianconeri di nuovo in campo Boccardi e Di Paola in gruppo Ancora indisponibile Hagbe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Ieri, nel primo pomeriggio, il Siena ha ripreso gli allenamenti dopo i tre giorni liberi concessi da Magrini al rientro da Castel Rigone. In vista della prima gara della stagione, domenica alle 16 allo stadio Pianigiani di San Donato Tavarnelle, il mister dovrebbe avere quasi tutto ila disposizione.e Disono reduci dai rispettivi acciacchi ma già ieri hanno svolto la seduta di lavoro con il resto delal Bertoni. Potrebbe invece non essere disponibile, che ha rimediato un problema muscolare nelle scorse settimane tanto da dover saltare le ultime amichevoli. Sul possibile undici di partenza, specie per quanto riguarda l’utilizzo delle tre quote (un 2004, un 2005 e un 2006) , c’è l’imbarazzo della scelta.