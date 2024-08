Atletica leggera - La grande classica Terrasi cala la tripletta al Trofeo Apuane

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Alessiodel Gp Parco AlpiTeam Ecoverde e Margherita Voliani dell’Unicusano Livorno sono stati i vincitori assoluti della XXI edizione del "Parco", la gara podistica di 14 chilometri che, da Isola Santa, quasi tutta in salita, arriva a Careggine, organizzata dal Gp Parco Alpidel presidente Graziano Poli, con il patrocinio del Comune di Careggine. Nonostante le condizioni meteorologiche non favorevoli, sono stati oltre 150 gli atleti che hanno preso il via, alle ore 8.30, da Isola Santa.