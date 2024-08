Abusi edilizi i carabinieri denunciano 6 persone a Forio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLotta all’vismoo deidi Ischia che hanno denunciato stavolta 6tutte nel comune dia seguito di un servizio predisposto proprio per arginare il fenomeno. I militari della stazione foriana hanno denunciato. In un terreno in via Zaro dove è stata accertata la costruzione di un fabbricato di 160 metri quadri edificato, secondo gli investigatori, senza autorizzazione e destinato a diventare un appartamento; all’esterno realizzate anche tettoie per circa 70 metri quadrati, sempreve. In via Montecorvo invece accertato un piccolo ampliamento realizzato da una donna nella sua abitazione (di circa 5 mq) ma trovato un garage di 60 metri quadri per il quale non ci sarebberoi titoli autorizzativi.