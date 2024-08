Wta 1000 Cincinnati 2024 inarrestabile Sabalenka | vittoria schiacciante su Pegula per 6-3 7-5

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arynatrionfa anel Wtain Ohio che precede gli Us Open. La bielorussa schianta in due set la padrona di casa Jessicacon il punteggio di 6-3 7-5 e conquista il suo 15esimo titolo Wta in carriera.può veramente poco contro il dominio di, che èin risposta e letteralmente impeccabile al servizio con una doppia cifra di ace e ben cinque servizi su sette tenuti a zero nel secondo set. La giocatrice bielorussa si dimostra dunque tornata ai suoi livelli e manda un segnale in vista del Grand Slam di settimana prossima, dove arriva con la seconda posizione nel world ranking. Nel primo set il match ingrana subito e regala spettacolo con game veloci e ottimi scambi da parte di entrambe le giocatrici.