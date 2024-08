The Fantastic Four | First Steps ecco i fumetti che hanno ispirato il reboot

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il regista di The, Matt Shakman, ha rivelato icheil. Il regista di TheMatt Shakman ha condiviso alcune delle sue influenze per il prossimo film Marvel. Shakman tornerà al MCU per il grande blockbuster della prossima estate. Inverse gli ha chiesto quali fossero le possibili influenze delle precedenti incarnazioni sullo schermo della Prima Famiglia Marvel. Ma sembra che Shakman sia più interessato all'esperienzastica deii Quattro che a quella del grande schermo. Il regista cita Jack Kirby e riesce persino a inserire un po' di Jonathan Hickman. Tutto ciò è in linea con l'attenzione al retrò che i Marvel Studiosannunciato per The