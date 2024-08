Termini ambigui | dubbi sulla tregua a Gaza I nodi e le questioni irrisolte

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 agosto 2024)»,non secondari e tante «perplessità» da una parte, dall'altra la convinzione che lanon sia mai stata così vicina. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è in Israele per una nuova missione per ridurre le distanze, «significative», tra Israele e Hamasproposta di cessate il fuoco promossa dagli Usa nel tentativo di porre fine a più di dieci mesi di combattimenti nella Striscia di. I negoziatori americani, guidati dal capo della Cia William Burns, hanno presentato venerdì la proposta alle parti, nella speranza di concludere questa settimana i negoziati, ma - evidenzia il Washington Post - «restano forti». Non sono motivati solo dalle parole arrivate sabato da Hamas, che considera un' «illusione» la dichiarazione di progressi nei colloqui ed è tornato ad accusare Israele di aver posto nuove condizioni.