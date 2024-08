Tende e sporcizia sulla spiaggia La denuncia de L’Alternativa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Campeggio abusivo da giornilibera di Poggio del Barbiere a Punta Ala, "ma nessuno interviene". Are la vicenda è il gruppo consiliare "". "Hanno piantato leprima di Ferragosto, e da allora mangiano, dormono e fanno i loro bisogni tra la, la pineta e i giardini delle ville se non in mare – spiega– i residenti, i proprietari delle ville hanno chiamato la capitaneria, sono stati chiamati anche i carabinieri che non avevano pattuglie, chiamata la polizia municipale, ma nessuno è andato. Chi lamenta poco personale, chi di avere il personale in ferie, ma alla fine la situazione resta questa. Nel frattempo però lo stesso personale delle forze dell’ordine viene impiegato per fare multe, anche per giornate intere, alla rotonda della chiesa. Maneppure l’ombra, nessuno che va a controllare.