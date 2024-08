Storie pace e diritti | a Pontassieve c’è il festival Piazza dei Popoli

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 19 agosto 2024)– Si scaldano i motori a, in provincia di Firenze, per ildei. Tre giornate da vivere in, tre giornate tra musica, laboratori, teatro, incontri e momenti per parlare di, di. Da mercoledì 4 a venerdì 6 settembre, inVittorio Emanuele II asi svolgerà la settima edizione didei, ildedicato alle tematiche internazionali, alla conoscenza del mondo globale. Il tema di quest’anno è lae avrà come filo conduttore il diritto per tutti idel mondo di vivere un mondo senza guerre. Ogni giornata vivrà di tre momenti: incontri e laboratori per bambini nel pomeriggio e teatro e musica la sera, tutto accompagnato da stand gastronomici nella centraleVittorio Emanuele II a