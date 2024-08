Spara alla moglie davanti al municipio e le grida | Mi hai rovinato la vita

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Una tranquilla mattina a Collegno, una cittadina della prima cintura torinese, si è trasformata in una scena di orrore e incredulità. In pieno centro,alin Piazza della Repubblica, un uomo di 80 anni ha compiuto un gesto disperato e violento: hato, uccidendola, e poi si è tolto la. Un dramma familiare che ha scosso profondamente la comunità locale. L’anziano, prima di aprire il fuoco, avrebbe urlato: “Mi haila”. Parole che risuonano come un grido di dolore, preludio a un atto irreversibile. La donna, colpita gravemente, è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Rivoli, ma purtroppo è deceduta poco dopo il ricovero.