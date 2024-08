Sinner-Tiafoe oggi orario Finale ATP Cincinnati 2024 | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024), non prima delle 18.00 locali (le 00.00 italiane di martedì 20 agosto), Jannikscenderà nuovamente in campo per disputare per la prima volta in carriera ladel Masters1000 di. L’altoatesino (n.1 del mondo) si è imposto dopo oltre tre ore di gioco contro il tedesco Alexander Zverev e ha ottenuto l’accesso all’atto conclusivo. Una partita molto intensa e in cui, pur non in perfette condizioni fisiche, è stato in grado di piegare la resistenza del teutonico che ha disputato una delle migliori partite del. Sul cammino di Jannik ci sarà nell’atto conclusivo lo statunitense Frances, “sopravvissuto” al confronto con il danese Holger Rune, avendo la forza di cancellare delle palle match al suo avversario.