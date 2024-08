Sinner show primo italiano in finale a Cincinnati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) Un match memorabile, durato oltre tre ore, che gli consentiranno di restare n.1 del mondo a lungo e che lo fa diventare ildi sempre in. Nella notte appena passata, Jannikha fatto un vero capolavoro battendo Alexander Zverev 7-6(9) 5-7 7-6(4) con un tennis molto preciso come dimostrare i 36 gratuiti a 49. Ha ottenuto la prima vittoria sul duro in sei confronti diretti ed è diventato il secondo giocatore a raggiungere più di unaMasters 1000 in stagione dopo Andrey Rublev, campione a Madrid e finalista a Montreal. Insi vedrà con Frances Tiafoe che ha battuto 46 61 76(4) Holger Rune. L’azzurro è il giocatore con più titoli all’attivo nel circuito Atp nel 2024 (4) e ha così eguagliato il primato stagionale di finali di Casper Ruud (5).