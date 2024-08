Rolex Monterey Motorsports Reunion | foto e risultati di Ebimotors Classic

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si è conclusa in maniera molto positiva la prima esperienza in terra a Stelle e Strisce per. La partecipazione allacon una splendida Porsche 911 RSR 2.8 del 1973. Al volante Bret Curtis che ha preso il posto del convalescente Davide Roda. La manifestazione, destinata alle vetture da corsa storiche, ha riscosso un enorme successo. Basti pensare che nella classe della vettura di, la Pedro Rodriguez Trophy, erano al via oltre 30 vetture datate tra il 1961 ed il 1975. Due le gare disputate nel celebre autodromo di Laguna Seca (3.610 metri, famoso per il suo “cavatappi”), in California, a pochi passi da. Quest’ultima località è meta molto nota per gli amanti delle quattro ruote e proprio in questi giorni è stata protagonista di una delle aste più importanti destinate alle auto di lusso sportive e non.