Nota tattica di Genoa-Inter | Thuram è il più in forma di tutti

(Di lunedì 19 agosto 2024), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di Marcus. PRINCIPALE PROTAGONISTA –non ha visto una prestazione brillantissima degli uomini di Inzaghi, che più o menohanno mostrato affanni di vario genere. Solo un giocatore fa eccezione: Marcus. Il francese è stato protagonista assoluto della partita, anche oltre la doppietta decisiva nel 2-2 finale. PRIMA PUNTA –è partito in coppia con Lautaro, trovandosi a fare di fatto la prima punta. Inzaghi gli ha chiesto di muoversi senza palla e attaccare lo spazio, per allungare la difesa avversaria. Ecco la sua heatmap presa da Sofascore: Non è un caso che la presenza del numero 9 sia legata principalmente all’area avversaria.