Nomine alla Farnesina tutti i movimenti in corso negli uffici e nel corpo diplomatico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’estate calda e sonnolente non ha intorpidito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. IlNiccolò Fontana, attuale capo della comunicazione della, andrà in Iraq, Paese che si pone in uno scacchiare strategico e dove c’è anche una presenza militare con scopi formativi. Già si sapeva che il ministro plenipotenziario Stefano Ravagnan, direttore generale per gli Affari Politici della, è pronto per andare in Siria a riaprire a Damasco l’ambasciata italiana, chiusa dal marzo 2012 per ragioni di sicurezza. Il ministro plenipotenziario Sabrina Ugolini, con esperienze a Tunisi e Bruxelles, si accinge a fare le valige per l’ambasciata italiana in Afghanistan, ma con sede operativa a Doha. Andrà in un Paese ove c’è una predominante presenza di talebani, che non hanno in simpatia le donne.