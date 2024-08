Naufragio di Palermo I sommozzatori recuperano il corpo senza vita di uno dei dispersi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) (Agenzia Vista) Roma, 19 agosto 2024 Sul luogo della tragedia sono intervenuti idei vigili del fuoco, supportati da due elicotteri, per espandere le ricerche in un'area vasta e difficile da monitorare. Un'operazione di recupero che ha portato alla luce, anche, ildi uno deia seguito dell'affondamento di una barca a vela di 56 metri, battente bandiera inglese. Delle 22 persone inizialmente a bordo 15 sono state tratte in salvo. Courtesy Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev