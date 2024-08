L’Inter punta Palacios per blindare la difesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Abituati agli eccessi di banalità, le parole di Alessandro Bastoni a Marassi sanno di nuovo alle orecchie di chi ascolta. "Molti di noi hanno giocato Europei o Coppa America e poi sono stati fermi soltanto per venti giorni", dice il centrale deldopo una partita col Genoa in cui a risultare decisivi per il definitivo 2-2 sono stati errori non suoi. Una giustifica di gruppo, non necessitando obbligatoriamente quella per sé stesso. "Non è facile essere sempre pronti mentalmente – prosegue –. Abbiamo concesso cose che normalmente non concediamo, in ogni caso non sono preoccupato: evitiamo drammi".