Le Acli di Arezzo in campo per una doppia raccolta di firme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – Lediinper unadi. La prima riguarda il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata, mentre la seconda sostiene due proposte di legge di iniziativa popolare per la trasparenza dei partiti e la partecipazione alla vita politica dei cittadini che sono state promosse direttamente dallea livello nazionale. L’invito a una mobilitazione collettiva dell’intera associazione su queste tematiche è stato accolto anche a livello aretino, con ladelleche è già partita nella sede provinciale in via Guido Monaco 48 dove gli operatori saranno disponibili a illustrare le leggi in questione e a rispondere alle domande degli interessati.