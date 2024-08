Lautaro Martinez manco il tempo di tornare all’Inter | riecco l’Argentina!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024)ha finito per ultimo gli impegni con le nazionali, vincendo la Copa América concinque settimane fa. E questo ha avuto un peso su Genoa-Inter. Ma per lui è già di nuovo, purtroppo, di pensare alla Seleccion. “SCHIAVI” DELLE NAZIONALI – Pensavate di esservi liberati delle nazionali? Assolutamente no. La Serie A è appena iniziata, anzi la prima giornata non è nemmeno finita, e c’è già all’orizzonte una sosta. Che arriverà dopo la terza giornata, il secondo weekend di settembre. Fra chi giocherà c’è anche, che ha vinto la Copa América cinque settimane fa nella finale contro la Colombia con gol dinei tempi supplementari. Proprio i Cafeteros saranno uno dei due avversari di settembre, martedì 10 alle 22.30 nel secondo impegno. Il primo è nella notte italiana fra giovedì 5 e venerdì 6, alle 2, in casa del Cile.