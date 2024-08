Incendio nell’ex campo nomadi l’ombra del dolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Una colonna di fumo visibile da lontano. Conseguenza di unscoppiato ieri pomeriggio in via Bonfadini, alla periferia sud est della città, a pochi passi dall’Ortomercato e da piazzale Cuoco, in quel che resta delsmantellato quasi un mese fa. Una situazione che ha preoccupato i residenti di diverse zone della città, che anche a distanza di chilometri si sono accorti di quella nuvola scura, nel cielo. I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre attorno alle 17, trovando tre strutture, baracche e roulotte disabitate, avvolte dalle fiamme. Il rogo è stato domato in poco tempo. Non risultano esserci feriti né intossicati e non è stato rilevato nessun rilascio di sostanze tossiche. L’ipotesi è che si sia trattato di un gestoso, anche se al momento non sono stati trovati inneschi.