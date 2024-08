In A1 con un chilo di hashish

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arezzo, 19 agosto 2024 – La Polizia di Stato di Arezzo, nel corso di questo fine settimana, ha intercettato e arrestato lungo l’autostrada del sole, due trafficanti di droga trovati in possesso di 1di. Erano da poco passate le 22 di sabato, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle ha fermato per un controllo una Volkswagen Golf con targa italiana e a bordo due giovani di 19 e 25 anni, nati e residenti in provincia di Arezzo. Alla richiesta dei motivi del loro viaggio, i giovani non hanno fornito spiegazioni convincenti, palesando, invece, un ingiustificato nervosismo, che ha fatto insospettire gli investigatori.