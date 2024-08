Il viaggio sulla via della Seta | Panorami e ospitalità incredibili I bimbi ci cantavano Al Bano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Oltre 6000 chilometri lungo l’antica via. E’ ilcompiuto a luglio dall’esperto biker reggiano Maurizio Pattacini. Un’avventura che lo ha condotto fino al confine con la Cina. Un percorso dalle mille emozioni e non privo di peripezie, come tanti altri fatti in passato, quasi sempre accompagnato dalla moglie Morilena, anche lei appassionata e valida biker. Ma non questa volta: "C’erano davvero troppi rischi e pericoli – spiega Pattacini . ma ci rifaremo" Quando ha iniziato ad andare in moto? "A 16 anni. Avevo una Vespa 125 e ci ho fatto viaggi anche belli lunghi. La mia prima vera moto invece l’ho comprata a 18 anni". Oggi cosa cavalca? "Una Honda Africa Twin".