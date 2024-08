Il baby Prisco al primo gol tra i professionisti | Gioia enorme ma ora serve un reset per ripartire

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ felice a metà il centrocampista Antonio, che nella nefasta serata del “Ciro Vigorito” contro il Potenza si è regalato ilcentro tra i, arrivato dopo appena trenta secondi. La sue rete, però, non è stata sufficiente per consentire alla Strega di passare il turno, ma la testa del giovane play giallorosso è già rivolta al prossimo impegno: “Il gol – ha affermato in sala stampa – è un momento indelebile della mia vita e carriera calcistica. Peccato per la sconfitta. Dobbiamo cercare di presentarci all’avvio del campionato nel miglior modo possibile. Ora dobbiamotare tutto e pensare alla prossima partita contro la Cavese. Dedico questo gol alla mia famiglia che fa e ha fatto tanti sacrifici per me, alla mia ragazza e ai miei procuratori. Sono contento a metà perché il mio gol non è servito per vincere.