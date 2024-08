Furto all’Isolotto arrestata Complice in fuga refurtiva recuperata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Firenze, 19 agosto 2024 – Sabato scorso la polizia ha recuperato l’interadi unmesso a segno in pieno giorno nella sede di una cooperativa sociale che promuove, tra le altre cose, una scuola di musica nel quartiere dell’Isolotto. Le volanti sono subito intervenute appena è scattato l’allarme perimetrale e le telecamere di videosorveglianza hanno rilevato la presenza di estranei all’interno della struttura. Secondo quanto ricostruito, nel primo pomeriggio almeno due persone sarebbero entrate da una finestra e dopo aver mandato in frantumi la porta a vetri di un ufficio, avrebbero fatto razzia di tablet, notebook e anche di una macchina fotografica. Una volta portato fuori il bottino con dei borsoni, i malintenzionati avrebbero infine scavalcato una recinzione finendo in un parco pubblico della zona.