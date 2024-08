Fosso tra amichevoli e propositi E il 1 settembre è già Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) "Riprendiamo dopo la pausa di Ferragosto e dopo un test importante contro l’Orvietana squadra di pari categoria. - sottolinea l’allenatore delmbrone, Michele Fucili (foto) - Abbiamo alternato buone cose a situazioni che dovevamo gestire meglio e dobbiamo lavorare per arrivare alla prima partita ufficiale al meglio. I giocatori nuovi si stanno integrando bene e sarà soprattutto il gruppo storico che dovrà agevolarli in questo. La società è sempre vigile per completare la rosa soprattutto tra gli under ma noi dello staff dobbiamo concentrarci sul lavoro sul campo. Il girone sarà di altissimo livello ma in questo momento l’unica obiettivo è essere squadra il prima possibile in entrambe le fasi di gioco. Abbiamo avuto diversi giocatori alle prese con sintomi influenzali e speriamo di recuperarli tutti".