Correa addio all’Inter vicino? Arriva un indizio ‘interno’

(Di lunedì 19 agosto 2024)è uno dei giocatori principalmente indicati come fra quelli che devono lasciare l’Inter da qui al 30 agosto. Sull’attaccante argentinounche potrebbe essere il preludio a una cessione. USCITA NECESSARIA – Per Joaquinla prima giornata di Serie A è passata in panchina. Non ha avuto minuti nel 2-2 fra Genoa e Inter, non entrando nemmeno quando c’era da trovare il gol del momentaneo vantaggio. Dopo aver giocato sempre titolare nelle amichevoli, con risultati abbastanza scadenti fatta eccezione per il gol al Lugano nella prima uscita, Simone Inzaghi è stato abbastanza chiaro. Per lui un posto nell’Inter non c’è, è un esubero. Peraltro pesante, perchéha uno stipendio da circa tre milioni che non è certo quello di una riserva.