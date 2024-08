Auto si scontra con un camion Ama a Roma Morta la conducente e grave il passeggero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024)incidente stradale in via Trionfale 10156 dove un’vettura si èta con undell’Ama. Alle 5.44 di questa mattina, la sala operativa del comando diha inviato una squadra di vigili del fuoco. Ladell’, 47 anni, èsul colpo, mentre ilè stato portato via dal 118 in gravissime condizioni. Sul posto, sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Il 47ennedel mezzo Ama, coinvolto nell’incidente all’altezza dell’Ospedale San Filippo neri, è stato trasportato in ospedale per accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico. Sono in corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto anche diverse pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario in supporto per la viabilità.