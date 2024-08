Atp Cincinnati Sinner batte Zverev e vola in finale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Adnkronos) - Jannikincontrerà Frances Tiafoe nelladelOpen dopo aver battuto Alexander. L'italiano,numero uno del mondo e prima testa di serie, e il tedesco, numero 4 del ranking Atp e terza testa di serie, si sono affrontati in tre ore e sette minuti di gioco, in una semicombattuta, con il 23enne altoatesino che alla fine ha prevalso per 7-6 (11-9), 5-7, 7-6 (7-4).è il primo italiano ad arrivare inal torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 7.241.112 dollari). Per lui si tratta della quintaraggiunta in questo suo fantastico 2024 (le 4 precedenti le ha tutte vinte), la quinta in carriera a livello Masters 1000, dove ha un bilancio di due successi e due sconfitte.