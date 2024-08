Arrivano i fichi al mercato | provali caramellati!

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sono ii protagonisti della settimana alortofrutticolo bergamasco: cominciano ad affermarsi buoni quantitativi di ottimo livello. Al momento l’areale produttivo di riferimento è il sud Italia, in particolare la Puglia, ma si può reperire anche merce locale, imbattibile per sapore, quotazione e freschezza. Essendo un prodotto delicato, lo possiamo trovare sia confezionato con singolo strato di frutta che nei più noti cestini. Isono frutti altamente energetici perché ricchi di zuccheri, vitamine e sali minerali. Contenenti fibre, sono particolarmente consigliati per chi soffre di stitichezza o ha problemi intestinali. Inoltre, sono ricchi di calcio, antiossidanti naturali e polifenoli, per questo assicurano una buona salute delle ossa e dei denti, mantengono giovani le cellule del corpo e prevengono diversi tipi di tumori.