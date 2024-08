Arrestati due giovani per traffico di droga sulla A1 | sequestrati 2 Kg di hashish

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nel corso del fine settimana, la Polizia di Stato di Arezzo ha fermato e arrestato dueperdisull’autostrada A1. I due, rispettivamente di 19 e 25 anni, viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf con targa italiana quando, intorno alle 22 di sabato, sono stati sottoposti a un controllo da una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle. Durante l’ispezione, il comportamento nervoso dei ragazzi ha insospettito gli agenti, spingendoli a effettuare una perquisizione approfondita del veicolo. Nascosti nei cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori, sono stati rinvenuti 10 panetti di, per un totale di 1 chilo, avvolti in cellophane trasparente. Isono stati immediatamentee messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il processo per direttissima. L’auto e lasono statiper la confisca.