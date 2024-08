A Sesto arriva la tariffa puntuale I sacchi dei rifiuti avranno il chip

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dopo anni di annunci e di tentativi a parole, lasciate nei bandi, aarrive la. Per un anno si tratterà di una sperimentazione in alcune zone: se il test darà i risultati sperati, allora si procederà a estenderla in tutta la città. "Stiamo lavorando per la transizione ecologica e la green economy - spiega il sindaco Roberto Di Stefano -. L’obiettivo di questa misura è ridurre il più possibile la produzione di rifiuto secco indifferenziato, così da aumentare al massimo la quantità e la qualità della raccolta di quelli riciclabili". Lapermette di “conteggiare“ la frazione indifferenziata. Si tratta di una sorta di censimento delle utenze per ottenere dati precisi sulla raccolta, che passerà attraverso l’uso di cassonetti a chiave e sacchetti con micro