Vuoi ghostare qualcuno su Whatsapp senza dare nell’occhio? Il trucchetto infallibile svelato su Threads

(Di domenica 18 agosto 2024) Ci risiamo. Stai usando il telefono e nel bel mezzo di un’attività ricevi quel messaggio tanto indesiderato su. E la domanda, apparentemente scontata, è soltanto una: “Come posso evitare di leggere il messaggio?”. Le opzioni in effetti ci sono e sono svariate. La prima, semplice ma al tempo stesso problematica, è la rimozione dello status “online” e della doppia spunta dall’app. In questo modo però spariranno tutti gli aggiornamenti sia a noi che a tutti coloro che abbiamo in rubrica. Un’altra soluzione (spesso fallimentare) è tentare di leggere l’anteprima del messaggio dalla notificacliccarci sopra (proprio come per le truffe, sì). E se non siete del tutto soddisfatti potreste pure mettere il telefono in ‘modalità aereo’ per arginare il problema con non troppe comodità.