Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 16:30 (Di domenica 18 agosto 2024) Viabilità DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 16.20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI Roma TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FERENTINO E VALMONTONE DIREZIONE Roma SULLA A24 Roma TERAMO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VICOVARO E TIVOLI DIREZIONE Roma PERCORRENDO LA STRADA STATALE APPIA SI RALLENTA A FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONE Roma MENTRE IN VIS TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A TIVOLI ALTEZZA VIA TITO SILVANI NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO A TIVOLI LUNGHE CODE SULLA VIA EMPOLITANA TRA STRADA FOSSO ARCESE E VIA TIBURTO NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LINEA FL3 Roma VITERBO CIRCOLazioNE SOSPESA TRA Roma SAN PIETRO E VIGNA CLARA PER ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 15:30 - 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FERENTINO E VALMONTONE DIREZIONE ROMA RIMANENDO SULLA A1 TRATTO ROMA FIRENZE RALLENTAMENTI E CODE ALTEZZA FABRO DIREZIONE FIRENZE SULLA A24 ROMA TERAMO SI RALLENTA PER IL MALTEMPO TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LINEA FL3 ROMA VITERBO CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA PER ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 13:30 - 45. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN PRIMO PIANO L’A1 ROMA-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 607 IN DIREZIONE ROMA; CODE IN SMALTIMENTO TRA FERENTINO E ANAGNI. VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 13. RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE TRA GENIO CIVILE E APRILIA VERSO ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 12:30 - DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI. SI SONO FORMATE CODE TRA FERENTINO E ANAGNI. VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 12. IL MALTEMPO STA PROVOCANDO DISAGI ANCHE SULLA CASSIA, SI SONO FORMATE CODE TRA QUERCE D’ORLANDO E CURA DI VETRALLA NEI DUE SENSI. ANDIAMO SUL LITORALE, ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
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