Vento e forte pioggia lungo la Vallata | cade grosso albero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024)molto, vicino all’essere qualificato come una vera e propria tromba d’aria, econsistente si sono abbattuti nel primo pomeriggio di ieriladel Tronto, costringendo i vigili del fuoco di Ascoli ad effettuare una ventina di interventi. La zona più colpita dal fenomeno meteorologico che è durato fortunatamente pochi minuti nel momento di massima intensità è stata quella di Colli del Tronto e Castel di Lama dove le raffiche disono state molto forti, tanto da spezzare e abbattere unsul ciglio della Salaria; per fortuna il tronco si è abbattuto dalla parte di un campo agricolo e non sulla strada, generalmente molto trafficata. Allagati alcuni sottopassi che collegano la Salaria alla zona industriale Campo