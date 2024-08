Si trova nel trevigiano il parco storioni più vario al mondo | la storia del caviale da uovo a uovo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 18 agosto 2024) Dei circa 20 allevamenti italiani di storione, distribuiti in Lombardia e Veneto, nella fascia a ridosso della Alpi ricca di acque di sorgiva, Caviar Giaveri rientra nella rosa delle sette realtà più virtuose dellacoltura nel nostro Paese. Con 10 specie del preistorico pesce d’acqua dolce (8 pure e 2 incrociate) allevate in oltre 100 vasche che occupano 15 ettari situati in una zona dellambito dal fiume Piave, Caviar Giaveri è attualmente ilpiùdel. E uno dei produttori italiani dicon le spalle più forti: nel 2023 ha raggiunto quota 15 tonnellate con le 10 tipologie di oro nero.