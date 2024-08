Sempre più imprese in attività Trainano costruzioni e macchinari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Cresce ancora il numero diin Emilia-Romagna. Nel secondo trimestre di quest’anno, quindi fra aprile e giugno, a livello regionale sono state avviate 6.182 aziende a fronte di 3.987 cessazioni. Il saldo delleregistrate risulta quindi positivo: sono 2.195 le aziende in più. Le nuove aperture, spiega Unioncamere Emilia-Romagna, sono in leggero aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma inferiore ai numeri registrati fino al 2019. Anche le chiusure sono in diminuzione. Per quanto riguarda i settori, la dinamica è leggermente positiva per agricoltura, silvicoltura e pesca, con un saldo positivo di 43(+0,1%), crescita comunque inferiore alla media dei dieci anni precedenti. Sulla stessa linea l’industria, dove è in corso da lungo tempo un processo di concentrazione aziendale.