Polemica sull’Arezzo calcio La Madonna sulle maglie e la modella posa in duomo

(Di domenica 18 agosto 2024) Unaimmortalata su tre scalini alle spalle dell’altare maggiore della cattedrale per la campagna promozionale delle nuovedell’Arezzoha fatto insorgere curia e vecovo. Quest’anno la società che milita in Serie C ha scelto l’effigie delladel Conforto per quelle nuove, un gesto di devozione, apprezzato dal vescovo Andrea Migliavacca che però, di fronte alle foto incon la, ha detto no. Così ha chiesto alla società amaranto di rimuoverlo dal web. E’ intervenuto dal Perù, dove è in pellegrinaggio, subito informato dalla curia. Uno scatto che ha sollevato polemiche, irritando non solo il vescovo Andrea Migliavacca ma anche gli stessi tifosi con la società costretta a fare un passo indietro cancellando il post con le foto.