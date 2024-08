Pio Esposito subito in gol | Sono maturato in Serie B Voglio migliorare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024) Francesco Pioha segnato alla prima giornata diB ieri al ritorno con la maglia dello Spezia. L’attaccante in prestito dall’Inter ha spiegato la sua scelta in estate sui canali ufficiali del club. ESORDIO CON GOL – Francesco Pioha segnato e portato un punto al suo Spezia alla prima diB. L’attaccante ha parlato in questo modo: «La stagione scorsa mi è servita a maturare e quest’anno credo che questo si farà sentire, perché conosco maggiormente la categoria edare il mio contributo per raggiungere i nostri obiettivi. In avanti abbiamo tante opzioni, siamo tutti complementari e questa concorrenza aiuta tutti a migliorarsi e a lavorare al massimo in settimana, anche perchétutti grandi lavoratori e calciatori forti, un aspetto che non può far altro che spingerci a vicenda a dare qualcosa in più».