Pagelle Verona-Napoli 3-0 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

(Di domenica 18 agosto 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di Hellas, match valevole per la prima giornata di. Partita con che parte con poche emozioni nel corso del primo tempo. In realtà è la formazione di casa che con un paio di disattenzioni banali a livello difensivo rischia di compromettersi la vita, ma prima Anguissa e poi Kvaratskhelia non riescono a sfruttare le chances che hanno sui piedi. Il georgiano, poi, è costretto a lasciare il terreno di gioco poco prima dell’intervallo a causa di un colpo subito alla testa. La sfida cambia completamente volto nel secondo tempo. Gli scaligeri tornano in campo con un altro piglio e ilsprofonda colpo su colpo. Livramento sblocca il risultato, poi è Mosquera a raddoppiare. Due nuovi arrivati regalano 3 punti a Paolo Zanetti ed evidenziano già tutti i problemi della squadra di Conte.