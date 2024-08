Olimpiadi invernali bloccata anche la nuova cabinovia di Cortina | la Regione ora ha scoperto che l’area non è immune da frane

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024)D’AMPEZZO – L’avevano proposta come una delle opere strategiche perin versione olimpica. Si tratta del nuovo impianto di risalita dal piazzale Apolllonio, all’ingresso del paese, fino a Socrepes, ideato per trasportare in quota 2.400 persone, spettatori delle gare e sciatori ai piedi delle Tofane. Costo complessivo di 127 milioni di euro, 96 provenienti da una società privata proponente, 25 milioni dallo Stato e 6 milioni e mezzo dallaVeneto. Peccato che pochi giorni fa, quando manca meno di un anno e mezzo all’inizio dei Giochi Milano-2026, dall’analisi preliminare del progetto si scopra che i piloni delladovrebbero sorgere sui prati di Mortisa, non solo un’area ambientalmente di grande pregio, ma geologicamente instabile.